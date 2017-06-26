İnişte flapları arızalandı

Uçağın mürettebatı Leipzig kontrol kulesine yaklaşmada uçağın flaplarında sorun yaşadıklarını bildirerek önlem alınmasını istedi.



Pilotlar bildirimden yaklaşık 15 dakika sonra normalden çok daha yüksek süretle Leipzig Havalimanı’na inişi başarıp, sorunsuz bir şekilde durdurmasını başardı.



Uçağın burada yaklaşık 3 saatlik bakımının ardından Cincinati uçuşu için havalandığı öğrenildi.