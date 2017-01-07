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İptal edlen uçuşların yeni listesi yayınlandı

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlarda iptaller oldu.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi ekipleri gece boyu pistleri açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ederken, uçaklara anti-icing olarak adlandırılan buzlanmayı önleyici sıvı sıkılma işlemi gerçekleştirildi.

THY Basın Müşari Yahya Üstün; İstanbul Atatürk Havalimanındaki olağanüstü hava şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul çıkışlı operasyonların çok kısıtlı biçimde yürütüldüğünü belirterek "Bu nedenle İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Atatürk Havalimanı'na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyor." diye konuştu.

İptal edilen güncel listeler ise şu şekilde:

TÜRK HAVAYOLLARI  İPTAL LİSTESİ İÇİN YIKLAYINIZ

PEGASUS HAVAYOLARI İPTAL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATLAS GLOBAL HAVAYOLLARI İPTAL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ONUR AİR HAVAYOLLARI İPTAL LİSESİ İÇİN TIKLAYINIZ
 

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