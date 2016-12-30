İran 12 yabancı havayolunu uyardı
İran, Velayet semaları savunucuları-7 hava savunma tatbikatı sırasında İran hava savunması bölgeye yaklaşan yabancı uçakları 12 kez uyardı.
Üç gün önce başlayan askeri tatbikat yaklaşık 500 bin kilometrekarelik bir alanı ve İran’ın güneyinde Ahvaz, Şiraz, Kirman, Buşehr ve Fars Körfezi’nde yer alan İran adalarını kapsıyor.
Tatbikata İSK’ya bağlı hava savunma birlikleri, deniz kuvvetleri, hava uzay birliği ve hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları katılıyor.
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