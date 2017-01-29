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İran, ABD vatandaşlarına yasak getirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirdiği ABD'ye giriş yasağına ilk misilleme İran'dan geldi.

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İran, Trump'ın kararnamesi yürürlükten kaldırılana kadar Amerikan vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurdu.

İran  Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran, vatandaşlarının haklarını korumak için ABD'nin  İran vatandaşlarına yönelik hakaret içerikli sınırlamaları kaldırılana kadar mütekabiliyet esasına göre hareket edecektir." denildi.

Açıklamada, "ABD'nin Müslümanların bu ülkeye seyahatlerini kısıtlama kararı üç aylık geçici bir süre için geçerli olsa da İslam ülkelerine özellikle de  İran halkına bir hakarettir. ABD yönetiminin kararı her ne kadar terörle mücadele ve Amerikan halkının güvenliğini sağlama iddialarına dayandırılsa da aşırılık yanlıları ve onların destekçilerine büyük bir 'hediye' olarak tarihe geçecektir." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump,  İran,  Irak,  Yemen,  Libya,  Somali ve Sudan vatandaşlarına 90 günlük vize kısıtlaması getiren başkanlık kararnamesini cuma günü imzalamıştı.

"Yabancı teröristlerin ABD'ye girişinden ülkeyi korumak" başlıklı kararname ile birlikte tüm göçmen kabul işlemleri de 4 aylığına askıya alınmıştı.

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