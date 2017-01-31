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İran Air 100 Airbus, 80 Boeing siparişi verdi

İran Havayolları, son yıllarda büyüyen Etihad, Emirates gibi Körfez bölgesi havayolu şirketlerine rakip olmayı planlıyor.

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Halen 150 uçakla faaliyet gösteren İran Air, ısmarladığı 100 Airbus, 80 Boeing ile filosunu büyütecek.

Batı ülkelerinin yıllar süren ambargosu nedeniyle İran Air, uçaklarını yenileyememiş, yedek parça alımı yapamamıştı.

Turizm Gazetesi’nde yer alan habere göre, Alman ekonomi dergisi Bilanz’a konuşan İran Air CEO’su Ferhad Parvareş, Avrupa ve Uzak Doğu arasındaki havayolu bağlantısının Dubai’ye göre Tahran üzerinden daha iyi kurulacağını söyledi.

Parvareş, ekonomik ambargoların kalkması sonrasında iyileşen ilişkilerin ABD hükümetinin değişmesi nedeniyle kötüleşeceğini sanmadığını belirterek, “Şu ana dek yeni uçak alımları için gereken bütün uluslar arası lisansları almış durudayız” dedi.

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