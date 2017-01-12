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İran, ambargodan sonra lk airbus uçağına kavuştu

Batı ile yaptığı nükleer müzakerelerin ardından havacılık alanındaki uluslararası yaptırımların kaldırılmasını sağlayan İran, Airbus ile yaptığı anlaşma kapsamındaki ilk uçağına kavuştu.

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Avrupalı havacılık devi Airbus’ın Fransa’nın Toulouse kentindeki genel merkezinde gerçekleşen törende, uçak, İran Air Genel Müdürü Farhad Parvaresh tarafından teslim alındı.

A321 tipi 189 yolcu kapasiteli uçağının üzerine İran Hava yollarının amblemi resmedilirken bu teslimatın, anlaşma kapsamındaki 100 uçağın ilki olduğu bildirildi.

Airbus Genel Güdürü Fabies Berjier, açıklamasında diğer uçakların da zaman içerisinde teslim edileceğini dile getirdi.

İlk seferini İran’ın başkenti Tahran’a gerçekleştirecek uçak için burada bir tören düzenlenecek.

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