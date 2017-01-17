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İran Başkentte İHA düşürdü

İran hava savunma birliklerinin, başkent Tahran'da yasak bölgeye giren bir insansız hava aracını vurarak düşürdüğü belirtildi.

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Tansim haber ajansına göre Tahran'da bir İHA'nın uçuşa yasak bölgeye girmesinin ardından İran hava savunma birliklerine ait uçaksavarlar ateş açtı.

Başkentteki uçuşa yasaklı bölgede seyreden, askeri olmayan bir İHA'nın uçaksavarların açtığı ateş tarafından vurularak düşürüldüğünü söyleyen Tahran Belediye Başkanı İsa Ferhadi, hava aracının kime ait olduğunun bilinmediğini kaydetti.

İranlı birlikler, 23 Aralık sabahı da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konutuna çok yakın seyreden, devlet televizyonuna ait bir İHA'yı vurmuştu.

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