İran eğitim uçağı Kevser'i tanıttı
İran’da, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan'ın katılımıyla gerçekleşen savunma sanayisi fuarı çerçevesinde, yerli üretim olan ilk eğitim uçağı Kevser tanıtıldı.
Kevser jet eğitim uçağı, ülkenin hava kuvvetlerinin siparişi ve katılımıyla geliştirildi. İran Savunma Bakanı Dehgan, “İki eğitim jet uçağının üretimi, ülkede ağır uçakların yapımı için önkoşul yaratabilir” diye açıkladı.
Sputnik’te yayınlanan habere göre, İran bu konuda çok ciddi ve kararlı. Ülkenin, savunma sektöründe aldığı hıza bakılırsa ağır uçakları yakında piyasaya çıkacak. Zira orduyu güçlendirmek, İran için hayati önem taşıyor.
Kendi uçağını amaçlamasına rağmen İran gelecekte bu alanda, güvenilir ve eski partneri Rusya’yla ortak çalışma ihtimalini reddetmiyor.
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