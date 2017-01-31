İran Rusya'ya uyguladığı vize rejimi iptal ediyor
İran yönetiminin Rusya vatandaşlarına uygulanan vize rejimini iptal etmeyi planladığı belirtildi.
International Business Times'ın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Ahmadipur, Rusya'nın da aralarında olduğu 36 ülke için vizeleri iptal etmeyi planladıklarını belirtti.
Haberde vize muafiyeti getirilecek diğer ülkelerin isimlerine yer verilmedi.
İran'ı ziyaret etmek isteyen Rusya vatandaşlarının İran'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliklerine başvuru yaparak vize alması gerekiyor.
En az 10 günde İran vizesi alabilen Ruslar, işlemler için 35 euro ödüyor.
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