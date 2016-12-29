İran S-300'lerin test atışlarını yaptı

Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Ferzad İsmaili, 17 bini aşkın silahlı gücün katılımıyla yapılan, Ahvaz ve Şiraz gibi şehirlerden Umman Denizi ve Fars Körfezi'ne kadar binden fazla hava savunma noktasını kapsayan tatbikatta, Rus S-300 hava savunma sistemlerinin de ilk kez test edileceği bilgisini verdi.



Sputnik'e konuşan İranlı uzman Abuzer Bagheri de S-300'lerin tatbikatta test edilmesinin sistemlerin temel işlevinin edinilmesi, sisteminin savunma potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke güvenliğinin artırılması açısından önemli olduğunu söyledi.



İran'ın Ortadoğu'da son yıllarda yaşanan gelişmeler karşısında saldırgan bir tutum sergilemeyeceğini gösterdiğini ifade eden Bagheri, S-300'lerin sadece savunma amaçlı kullanılacağının altını çizdi.



S-300 sistemlerinin İran ordusunun savunma kompleksinin en önemli unsuru olduğunu da kaydeden Bagheri, "General İsmaili'nin dediği gibi S-300'ler tatbikat sırasında ilk kez testten geçecek. Sonraki tatbikatlarda ise S-300'ler coğrafya ve iklim koşullarına bağlı olarak maksimum kapasiteyle test edilecek" dedi.