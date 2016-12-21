İran'dan Boeing'e Trump tehdidi

İranlı yetkililer, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ı 16.6 milyar dolarlık Boeing anlaşmasını bozması halinde 'ön ödemeyi faiziyle' almakla tehdit etti.



Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre üst düzey yetkili, İran ile ambargonun ardından varılan nükleer anlaşmanın şartlarına uyulmasını talep ettiklerini belirtti.



ABD basını ülkenin bayrak taşıyıcısı olan İran Havayolları'na satılacak olan 80 adet uçak için anlaşmanın iptal edilemeyeceği görüşünde.



İran Hava Yolları CEO'su Ferhad Pervereş, "İki tarafın da taahhütlerin ihlali veya mücbir sebepler söz konusu olduğunda kendine ait senaryoları var" dedi.



Başkan Barack Obama'nın İran ile anlaşmasını eleştiren ve 4 milyon dolarlık yeni bir Boeing Air Force One uçağına da karşı çıkan Trump'ın ne yapacağı merakla bekleniyor.



ABD'li Boeing ile sorunlar yaşayan İran Hava Yolları, Avrupalı Airbus ile dün 100 yolcu uçağına ilişkin nihai anlaşmayı imzaladı.



Ferhad Pervereş, "Airbus şirketiyle 100 uçak alımına ilişkin nihai anlaşmaya varıldı" ifadesini kullandı.



Anlaşmaya göre, gelecek yıl 7 veya 8 uçağın İran Hava Yolları'na teslim edileceğini belirten Pervereş, anlaşmanın yaklaşık 10 milyar dolar değerinde olduğunu kaydetti.



Pervereş, daha önce varılan anlaşmanın 118 uçağı kapsadığını ancak A380 tipi uçakları almaktan vazgeçtiklerini, bu nedenle sayının 100'e düştüğünü ifade etti.