İran'dan yeni İHA avlama silahı

Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, Dünyanın beş kıtasında askeri işleri analiz eden dergi son sayısında İran’da İHA teknolojisini yazdı.



Dergi, İran İHA’ları Erbain etkinliğinde olduğu gibi sınır bölgelerini denetlemek gibi alanlarda kullandığını ve bunun için yerli imalatı kullandığını belirtti.



Amerika’da yayımlanan Popular Science dergisi ise İran yönetimi İHA’lara karşı yeni bir silah geliştirdiğini, bu silah bir tüfeğe benzediğini, ama aslında İHA avlamakta kullanılan bir anten olduğunu ve İHA’lara karşı geliştirilen en yeni silah olduğunu yazdı.