Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

İSG, 26-27 Ocak'ta sefer azaltacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava şartları nedeniyle, 26 ve 27 Ocak'ta seferler yüzde 20 azaltılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26-27 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltma yapma kararı alındı.

Bu nedenle, tüm yolculardan, uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi istendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Somali'de otele bombalı saldırı

Somali'de otele bombalı saldırı

Yerli drone avcısı yenilendi

Yerli drone avcısı yenilendi

Yüzlerce yıllık mağara evler

Yüzlerce yıllık mağara evler

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA