İSG, 26-27 Ocak'ta sefer azaltacak

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26-27 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltma yapma kararı alındı.



Bu nedenle, tüm yolculardan, uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi istendi.