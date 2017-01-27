İSG'de de 2 gün seferler azaltıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, genel müdürlük başkanlığında Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle bazı kararlar alındığı kaydedilerek, "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 28 ve 29 Ocak'ta 07.00-13.00 saatlerinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.