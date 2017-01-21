IŞİD Musul'da bir atölyede uçak üretmiş

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un yarısını kaybeden terör örgütü IŞİD'in, yarım kalmış ev yapımı bir savaş uçağı bulundu.



Şehri ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundan çekilen terör örgütünün bitiremediği uçağın fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bir atölyede ortaya çıkarılan uçağın gövdesi neredeyse bitmek üzere.



Irak Ordu birliklerine karşı kullanılmak için tasarlanan savaş uçağı, IŞİD için bir ilk olma özelliği taşıyor.



IŞİD eğer uçağı bitirmiş olsaydı, dünya üzerinde hava saldırısı gücüne ulaşmış ikinci terör örgütü olacaktı. Sri Lanka'daki Tamil Kaplanları (LLTE) daha önce bunu başarmıştı.



IŞİD'in daha önce insansız hava aracı yaptığı biliniyor.



Irak medyası ayrıca, terör örgütünün ordu birliklerini yanıltmak için tank görünümlü sahte araçlar kullandığını bildiriyor.



Musul ve El Bab'da köşeye sıkışan örgüt, 2016 yılında elindeki toprakların dörtte birini yitirdi. Türkiye tarafından kuşatılan El Bab ile büyük operasyonun hedefindeki Musul'un kısa sürede düşmesi bekleniyor.



Irak ordusu, üç ayı aşkın bir süredir kuşatma altında tutulan Musul'da en büyük zaferin kazanıldığını önceki gün duyurmuştu. Kentin doğusu, tamamen terör örgütünden temizlendi.