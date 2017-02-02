İskandinav Hava Yolları Avrupa'ya taşınıyor

SAS, yayımladığı basın bildirisiyle, İrlanda'da kurulacak alt şirket üzerinden, İspanya ve İngiltere'de açacağı yeni merkezlerini yöneteceğini açıkladı.



Yeni stratejisinin İskandinavya'daki ve bölgeye uçakla seyahat yapan müşterilere odaklanmak olduğunu belirten SAS, Avrupa'da hava yolu taşımacılığının yoğun şekilde fiyat baskısı altında bulunduğunu, aynı zamanda gezi amaçlı seyahatlere talebin arttığını bildirdi.



SAS, gezi seyahatleri pazarında aktif rol almak, şirketin uzun vadede rekabet gücünü koruyabilmek, sektörde yeni kurulan ve ucuza bilet satan havayolu şirketleriyle arasındaki maliyet farkını düşürebilmek amacıyla böyle bir karar aldığını kaydetti.



Ülke basınında, İspanya'daki merkezin Malaga'da olacağı haberleri yer aldı.



Bu arada, İngiltere'deki merkezin Londra'da kurulacağı ve her iki yerden de uçuşların 2017-2018 kış sezonunda başlayacağı belirtildi.



Öte yandan, SAS'ın kararının duyulmasının ardından, firmanın borsada işlem gören hisse senetlerinde yüzde 5 artış gerçekleşti.



Karar tepki çekti



Açıklamanın kabin memurlarıyla toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı güne denk gelmesi, SAS ile pazarlık yürüten Kabin Görevlileri Birliğinin (CAU) tepkisini çekti.



Şirketin kararı "işçilik masraflarını düşürmeye yönelik bir hamle" olarak yorumlanırken, CAU toplu sözleşme görüşmelerinin hayal kırıklığıyla başladığını bildirdi.



CAU'dan yapılan açıklamada, SAS'ın, kararla İskandinavya'daki sendikal yükümlülüklerinden kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Açıklamada, çoğunluk hissesi İskandinav devletlerinde olan SAS'ın böyle bir manevra yapmasının anlamsız göründüğü belirtildi.



SAS pilotları da kararı eleştirdi.



Havacılık Personeli Birliği (FPU) Başkan Yardımcısı Anders Mark Jensen, kararın Avrupa'daki havacılık pazarının durumunun bir göstergesi olduğunu dile getirdi.



Sektörde ayakta kalarak kar edenlerin, çalışanlarına kötü maaşlar verdiğini savunan Jensen, SAS'ın personel giderlerini azaltmak için istihdamı başka ülkeye taşımasının politik bir sorun olduğunu ancak çözüm için hiçbir şey yapılmadığını kaydetti.



İskandinav Hava Yolları



SAS, Danimarka, İsveç ve Norveç'te faaliyet gösteren ulusal hava yolları şirketlerinin 1946'da bir araya gelmesiyle kuruldu.



Yaklaşık 8 bin çalışanı olan ve günde 813 uçuş gerçekleştiren SAS, filosunda bulundurduğu 137 uçakla 118 farklı destinasyona uçuyor.



Geçen yıl 29,4 milyon yolcu taşıyarak Norwegian'ın önünde İskandinavya'nın en büyük havayolu şirketi seçilen SAS'ın hissedarları arasında, yüzde 14,2 ile Danimarka, yüzde 17,1 ile İsveç ve yüzde 11,4 ile Norveç'in yanı sıra özel yatırımcılar bulunuyor.



SAS, Türk Hava Yollarının da üyesi olduğu "Star Alliance" adlı küresel havayolu ittifakının kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

