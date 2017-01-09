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İsrail'de bir firma insansız uçan araç geliştirdi

İsrail'de uçan otomobile benzer bir hava aracı geliştirildi. Bu araç pilot olmadan uçabiliyor ve 500 kilo yük taşıyabiliyor.

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Bilimkurgu filmlerini aratmayan aracın, geliştirilmesi tam 15 yıl sürdü.

İsrailli bir teknoloji firması, otomobile benzer bir hava aracı geliştirdi. Bin 500 kilo ağırlığındaki araç, saatte 185 kilometre hızla gidebiliyor. Aracın 2020'de piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Son deneme uçuşunu Kasım ayında gerçekleştiren hava aracının fiyatıysa 14 milyon doları bulacak.

Üretici firma, aracın ambulans olarak hizmet vereceğini ve afet bölgelerinden sivillerin tahliyesi için kullanılabileceğini söylüyor.

Pilot olmadan gidebilen aracın, askerlerin çatışma bölgelerinden çıkarılmasında da kullanılabileceği belirtiliyor. Helikopterlerin aksine binaların arasından geçebilen araç, elektrik hatlarının üzerinden de uçabiliyor.

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