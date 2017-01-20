İşte en güçlü pasaport listesi Mali danışmanlık şirketi Arton Capital'ın vizesiz seyahat edilebilen ülkeler ve insani gelişmişlik düzeyi temel alınarak hazırladığı en güçlü pasaport listesi açıklandı. Türkiye ve Rusya geçen senelerde olduğu gibi yine başa baş gitti.