İşte en güçlü pasaport listesi
Mali danışmanlık şirketi Arton Capital'ın vizesiz seyahat edilebilen ülkeler ve insani gelişmişlik düzeyi temel alınarak hazırladığı en güçlü pasaport listesi açıklandı. Türkiye ve Rusya geçen senelerde olduğu gibi yine başa baş gitti.
Türkiye küresel sıralamada 42'nci, bireysel sıralamada 83'üncü sırayı aldı. Rusya ise globalde 43'üncü, bireyselde 86'ncı sırada.
Türkiye pasaportu ile 104, Rusya pasaportu ile 103 ülkeye vizesiz girilebiliyor.
Küresel sıralama vizesiz girilebilen ülkelerin, bireysel sıralama ise vizenin, sınır kapılarında alınabildiği ülkelerin sayısına göre yapılıyor.
Listenin ilk sırasında, vatandaşlarının 158 ülkeye vizesiz girebildiği Almanya var.
İsveç (157),
Singapur (157),
Danimarka (156),
Finlandiya (156),
Fransa (156),
İspanya (156),
İsviçre (156),
Norveç (156),
Büyük Britanya (156) ve
ABD (156) ilk 11 sırayı paylaşan ülkeler.
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