Ýþte F-15 Eagle'ýn yeni versiyonu
Ýlk kez 1960 yýlýnda Boeing tarafýndan üretilen ve Amerikan Hava Kuvvetleri’nin bel kemiðini oluþturan savaþ jetlerinden F-15 Eagle’ýn yeni jenerasyonu gökyüzünde dolaþmaya baþladý.
Her türlü hava koþulunda muharebe amaçlý uçabilen F-15A’nýn yeni versiyonu olan F-15SA’nýn fotoðraflarý internette yayýnlandý.
Teknik ayrýntýlarý henüz paylaþýlmayan yeni nesil F-15SA’nýn “yenilikleri” þimdiden merak ediliyor.
Mevcul F-15'lerin elektronik sistemi birden fazla düþman uçaðýný tespit etme, bilgi toplama, izleme ve taruza uygunluðuyla tanýnýyor.
Yeni nesil F-15’inse ABD Hava Kuvvetleri’nde ne zaman yer alacaðý da þimdilik bilinmiyor.
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