İşte uçakları gemide durduran kancanın fotosu

Seine Nehri'nde dikkati çeken mülteci afişi

Fransa'nın beşkenti Paris'e kıyısı olan Seine Nehri'nde, Fransız grafik tasarımcısı Delavie tarafından dev bir mülteci afişi asıldı. Gerçek bir olaya ait olan bir fotoğrafın nehirdeymiş gibi yansıtıldığı afişle amaç, mültecilere dikkati çekmek.