İşte uçakları gemide durduran kancanın fotosu
En zor iniş ve kalkışların yaşandığı meydanlar tartışmasız ki uçak gemileri.
En yetenekli pilotların seçildiği bu denizlerde gezen pistlere özellikle inişlerde ilginç fotoğraflar ortaya çıkıyor.
Uçağın kuyruğundan inen kancayla pistteki beş kapandan birine takılarak durabilen gemilerin uçaklarından en yenisi iniş anında deklanşöre böyle yakalandı.
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