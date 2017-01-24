İtalya'da kurtarma helikopteri düştü
İtalya'nın orta kesimlerinde bir arama kurtarma helikopteri düştü.
Edinilen ilk bilgilere göre 6 kişinin bulunduğu arama kurtarma helikopteri, ülkenin orta kesimlerinde bir kayak merkezine yakın bölgeye düştü..
Helikopter yaralı bir kayakçıyı Campo Felice kayak tesisine getirirken düştü.
Helikopterde bulunanların akibeti henüz bilinmiyor.
Helikopterin düştüğü bölge, geçen hafta çığ felaketinin yaşandığı Gran Sasso dağı yakınlarında.
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