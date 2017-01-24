Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

İtalya'da kurtarma helikopteri düştü

İtalya'nın orta kesimlerinde bir arama kurtarma helikopteri düştü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen ilk bilgilere göre 6 kişinin bulunduğu arama kurtarma helikopteri, ülkenin orta kesimlerinde bir kayak merkezine yakın bölgeye düştü..

Helikopter yaralı bir kayakçıyı Campo Felice kayak tesisine getirirken düştü.

Helikopterde bulunanların akibeti henüz bilinmiyor.

Helikopterin düştüğü bölge, geçen hafta çığ felaketinin yaşandığı Gran Sasso dağı yakınlarında.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketi

İşte MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketi

Güzelleri karşında gören Duterte'nin nutku tutuldu

Güzelleri karşında gören Duterte'nin nutku tutuldu

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA