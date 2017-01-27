Ivanka Trump, Ruslar sayesinde uçak korkusunu yenmiş

Trump'ın açıklamasının ardından uygulama App Store'da ikinciliğe yükseldi.



Ivanka Trump, pazartesi günü Twitter hesabından uçak korkusunu Rusya'da geliştirilen ve türbülans tahmin uygulaması SkyGuru uygulaması ile yendiğini söyledi.



Trump’ın açıklamasının ardından SkyGuru, Facebook hesabından Apple’ın uygulama marketi App Store'da en iyi ikinci uygulama olduğunu duyurdu.



Sputnik’e konuşan SkyGuru Müdürü Kirill İgnatikov, uygulamanın 19-25 Ocak tarihleri arasında en çok Avrupa ve Kuzey Amerika’da indirildiğini ve kapalı, kalabalık yerlerden uzak durma bozukluğu olan agorafobi sorununa yönelik bir uygulama geliştirmeyi de planladıklarını aktardı.



Rus ticari pilot ve psikolog Aleksey Gervaş tarafından geliştirilip eylül ayında kamuoyunun kullanımına açılan SkyGuru uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor.