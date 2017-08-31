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Jandarma Komutanlığı'na helikopter pisti

Bitlis’in Güroymak Belediyesi tarafından ilçe jandarma komutanlığına helikopter pisti yaptırıldı.

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İlçede eksikliği hissedilen helikopter pistinin yapım çalışmaları tamamlandı. Yapımı tamamlanan helikopter pistinin çok yönlü olarak kullanılması amaçlanıyor.

İlçeye kazandırılan helikopter pisti ile ilgili konuşan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçede bu alandaki bir eksikliğin daha giderildiğini söyledi.

Belediye olarak her alanda çalışma yürüttüklerini kaydeden Alibeyoğlu, helikopter pistinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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