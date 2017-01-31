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Japon F-15DJ pisti kapattı

Japon Hava Kuvvetleri’ne ait F-15DJ tipi uçak kalkış esnasında ön dikmesinde arıza meydana geldi.

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Okinawa’da bulanan Naha Havalimanı’nda meydana gelen kazada eğitim uçuşu için hazırlık yapan Japon Hava Kuvvetleri’ne ait F-15DJ kalkış sırasında ön dikmesinde arıza meydana geldi.

Yaşanan arıza sonucu uçak pistte kalırken, 36 numaralı pistin 2 saat boyunca kapalı kaldığı belirtildi.

Olay esnasında yaralanan olmadığı rapor edilirken, F-15’in pistte kalmasında dolayı sivil uçuşların yapıldığı meydan da bir çok uçağın iniş yapamadığı belirtildi.

2 saat boyunca uçakların başka meydanlara yönlendirildiği belirtilirken, F-15’in pistten çekilmesi sonrası uçuşların normale döndüğü belirtildi.

Naha Havalimanı sivil uçuşların yanı sıra askeri misyonlarında gerçekleştiği Okinawa’daki stratejik meydan konumunda.

Askeri uçuşlarda  yaşanan aksaklıklar zaman zaman Naha Havalimanı’nda sivil uçuşlarıda etkiliyor.

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