Japonya, 2016'da sadece 28 kişiye sığınma verdi
Japonya, 2016 yılında sığınma başvurusu yapanlar arasından yalnızca 28 kişiye bu hakkı tanıdı. Bu sayı, bir önceki yıldan yalnızca 1 fazla.
Japonya'da statüleri kabul edilen göçmenlerin sayısı neredeyse hiç artmasa da, başvuru yapanların sayısının yüzde 44'lük bir artışla 10 bin 910'a ulaştığı açıklandı.
Japonya Adalet Bakanlığı verilerine göre, Japonya'ya 2016 yılında sığınma başvurusu yapanlar arasında 1143 Türkiye vatandaşı da bulunuyor.
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