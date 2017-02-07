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Japonya'nın uzayda çöp toplaması zorlaşıyor

Japonya'nın uzay çöpü toplama deneyi, yaşanan gelişmelere göre başarısızlığa çok yakın.

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Uzay çok büyük bir yer, ancak Dünya'nın yörüngesi uzaya kıyasla hem küçük, hem de giderek çöplerle doldurduğumuz bir alan.

Şu an 100 milyondan fazla roket ve eski uydu parçasının dolaştığı yörünge, uzay araçları için tehdit oluşturuyor.

Geride bıraktığımız yıllarda bu sorunu çözmeye yönelik planlar ortaya çıktı. Bunlardan biri olan Japanese Space Agency (JAXA), uzay aracının arkasına bir "elektrodinamik zincir" takılmasını, bu şekilde uzay çöpünün yavaşlatılmasını öneriyor.

Fikir, yavaşlayan çöpün Dünya'nın atmosferine gireceğini ve giriş sırasında zararsızca yanacağını ön görüyor.

JAXA, bu fikri test etmek için alüminyum ve çelikten 700 metre uzunluğunda bir zincir üretti ve bunu bir kargo aracına bağladı.

Aralık'ta gönderilen araç, Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşıyordu.

Ancak JAXA'nın yeni yaptığı açıklamaya göre bir şeyler ters gitti ve zincirin açılıp açılmadığı bilinmiyor.

JAXA, sorun üzerinde çalıştığını söylese de zaman geçiyor.  Kargo gemisi hafta sonunda atmosfere girip yanmadan önce bir çözüm bulmaları gerekiyor.

Yaşanan bu durum, Japonların geride bıraktığımız bir sene içinde karşılaştıkları üçüncü büyük başarısızlık.

Firma 2016'da 270 milyon dolarlık X-ray avcısı uyduyla bağlantısını kaybetmiş, geçen hafta ise bir başka araç, yörüngeye giremeden okyanusa düşmüştü.

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