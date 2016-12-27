Jet Airways Hindistan'da pistten çıktı
Hindistan’ın en büyük özel havayolu şirketi olan Jet Airways’e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistte duramayarak toprağa çıktı.
Hindistan’da Dabolim Havalimanı’nda meydana gelen olayda, uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi. 15 yolcu hafif yaralandı.
Dubai’den gelen ve 161 yolcu-mürettebat taşıyan uçak, Dabolim’de aktarma yaptıktan sonra Mumbai’ye devam edecekti. Yerel saatle 05.00’te piste teker koyan uçak, duramayarak toprak alana çıktı. Boeing 737-800’de hasar meydana geldi.
Pilotların tahliye kararını almasının ardından kabin memurları acil çıkış kapılarını açarak slide olarak adlandırılan şişme kaydırakları patlattı. Kısa süre içinde uçakta bulunan 161 yolcu ve mürettebat tahliyeyi tamamladı. Çıkan panik nedeniyle 15 yolcu hafif yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale etti.
Olayla ilgili olarak Hindistan havacılık otoritesi soruşturma başlattı.
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