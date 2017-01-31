JFK'de avukatlar nöbet tutuyor

Dün gece yaşanan protestoların ardından, New York JFK havaalanında biraraya gelen onlarca gönüllü avukat, uygulamaların haksız ve yasa dışı olduğu gerekçesiyle Müslüman göçmenlerin hakları için nöbet tutmaya başladı.



Gözaltına alınan ve ülkeye girişleri engellenen yedi ülke vatandaşıyla ilgili uygulamaların haksız olduğunu savunan avukatlar terminalde yer alan bir restoranın tamamını yerleşerek göçmen haklarını savunmak için bir adeta bir karargaha dönüştürdü.



Tüm gelişmeleri yerinde ve birebir takip eden avukatlar aynı zamanda yeni emirle ülkeye girişi engellenen Müslüman göçmenlerin yakınlarına hukuki destek veriyor.



Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan gönüllü avukatlar uygulamanın yasadışı ve kabul edilemez olduğu görüşünde birleşiyor.



Amerika’nın değerleriyle örtüşmeyen bu kararla ilgili uygulama sona erene kadar nöbetlerini sürdüreceklerini ifade ediyorlar.



Avukat Elizabeth Hall, yıllarca kadın ve çocuk hakları için mücadele etmiş. Son seçimlerde ise oyunu Donald Trump için kullanmış. Son 24 saate JFK Havalimanında yedi Müslüman ülke vatandaşlarına yapılan uygulamaların kabul edilemez olduğunu savundu.



Gözaltına alınan ve ülkeye girişleri engellenen kişiler arasında kadın ve çocuklarında bulunduğunu vurgulayan Hall, “Dün gece olduğu gibi on aylık bir çocuğu alıkoyamazsınız. Şeker hastalığı olan kişilere, hasta insanlara bu tür muameleler yapamazsınız. Trump’a oy verdim. Tüm politikalarına karşı değilim ama göçmenlere ve mültecilere yapılan bu haksızlığa karşıyım. Buna tepki göstermek için buraya geldim” dedi.



Avukat Erica Doran’da JFK Havalimanında yaşanan yasadışı tutuklamalara karşı ülkeye giriş hakları ellerinden alınan Müslüman göçmenlere hukuki destek vermek için nöbette olduğunu ifade ediyor.



Trump yönetiminin yedi ülke vatandaşlarıyla başlattığı uygulamalarla ilgili havaalanında gözaltına alınan ve ülkeye giriş hakları ellerinden alınan göçmenlere hukuki destek sağlamak için birçok yasal başvuruda bulunduklarını belirtiyor. Doran, “Bu ülkenin vatandaşları olmasalar da bu kişileri geri gönderemezsiniz. Gözaltına alamazsınız. Kanuni hakları var biz de onların bu haklarını savunmak için buradayız” dedi.



Avukat Robert Lawner’da dün JFK Havalimanında yaşanan gözaltılar sonrası çalıştığı özel bir hukuk firmasının izniyle nöbete katılmış. Şu ana kadar kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda ellerinde net bir rakam olmadığını belirterek, “Bu kişilere yardımcı olmak ve haklarını korumak için buradayız” dedi.