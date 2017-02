John Kelly, 'Yasağa yeni ülkeler eklenebilir'

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın 7 ülkenin vatandaşına getirdiği Amerika’ya giriş yasağı tartışma konusu olmaya devam ederken, yasak her geçen gün farklı bir şekil alıyor.



En son İsviçre Dışişleri Bakanlığı, yasaklı 7 ülkenin birinin vatandaşı olsalar dahi İsviçre pasaportu taşıyanların geçerli vizeleri olduğu takdirde bu yasaktan muaf tutulacaklarını açıkladı.



Ancak ülkedeki Amerikan büyükelçiliği, bu kişilerin halihazırda geçerli vizelerinin bulunması gerektiğini, aksi takdirde yeni bir ABD vizesine başvuramayacaklarını açıkladı.



Tüm bu karmaşaya ve gelen tepkilere rağmen, Amerikan İç Güvenlik Bakanı John Kelly yasağın Müslümanları hedef almadığını, Amerikan halkını, ülkelerini, değer ve dini özgürlüklerini korumayı amaçladıklarını belirtti.



Kelly, “Şunu anlamak çok önemli, teröristler ve onlar gibi birçok kötü niyetli kişi her gün ülkemize girmeye çalışıyor” dedi.



Halihazırda vatandaşları bu yasağa tabi olan 7 ülke var: İran, Irak, Suriye, Libya, Sudan, Somali ve Yemen.



Ancak Kelly, bu geçici yasağın kalıcı hale getirilebileceğini ve bu listeye yeni ülkelerin de eklenebileceğini söyledi.



Yasaklı ülkelerden biri olan Irak’ın Başbakanı Haydar el-İbadi, bu uygulamanın ‘bir saldırı’ olduğunu, bir an önce değişmesini umduklarını ancak karşılık olarak bir yaptırıma gitmeyeceklerini kaydetti .