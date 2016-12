Kaan Air helikopter filosu ile farklı projeler sunuyor

Bu projeler arasında yer alan ve şirketin TEİAŞ adına üstlendiği elektrik iletim hatlarının denetimi tamamlandı.



Kaan Air, dört adet AW119Ke model helikopteri ve profesyonel pilotları ile Türkiye genelinde toplam 150 bin km. elektrik hattını denetledi.



KAAN AIR ilk defa uyguladığı bu proje ile sunduğu hizmetler zincirine bir halka daha ekleyerek dünya da eşi olmayan bir başarıya imza attı.



2013 Yılında Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ)’ın açtığı ihaleyi kazanan Amerikan şirketi AirMethodsCorparation 25 milyon TL’lik anlaşmaya imza attı.



Bu anlaşma çerçevesinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı TEİAŞ bünyesinde bulunan toplam 50 bin km 380 kV ve 154 kV enerji iletim hattı her yıl termal ve video kameralarla havadan helikopterler kullanılarak kontrol edildi.



AirMethods Corporation projeyi, Başarı Holding ile ortağı olduğu HeliStar Havacılık A.Ş.ve sektörün deneyimli şirketi Kaan Havacılık A.Ş ile birlikte yürüttü.



Helikopterle gözlemleme sayesinde, çıplak gözle görülemeyen arızalar farklı kameralar kullanılarak kayıt altına alınıp, elde edilen veriler uzman personel tarafından süzgeçlendi.



Daha sonra ilgili birimlere iletilerek, hatların bakımlarının daha kısa sürede yapılması sağlanıp arıza oluşumu engellendi ve elektrik kesintilerinin önüne geçildi.



Projede gövde üzerine monte edilmiş dört farklı kamera sistemi bulunan Dünya’nın en büyük helikopter üreticilerinden biri olan Leonardo Helicopters/ AgustaWestland üretimi 3 adet asıl, 1 adet yedek olmak üzere toplam dört adet AW119 Ke model helikopter kullanıldı.



Kontrollar esnasında helikopterler ile yüksek gerilim hatlarına 10 m mesafede 30 km süratle uçarak her direk üzerinde durup,optik kameralarla arıza tespit çekimleri yapıldı.



Dört farklı kameradan biriyle fotoğraf çekerken, video kamera HD görüntüleri kaydetti, biri ultraviyole diğeri de termal olmak üzere diğer iki kamera da kontrol edilen bölgeyi taradı.



Bu işlemler bütün hat boyunca tüm direkler arasında tekrarlandı ve iletkenlerin de çekimleri yapılarak bir sonraki hatta geçiş yapıldı.



Bütün bu çekimler, Başarı Mobile A.Ş. tarafından geliştirilen bir yazılıma aktarıldıktan sonra raporlama yapan ekip tarafından tüm resim ve videolar tek tek incelendi. Tespit edilen tüm arızalar raporlandı ve TEİAŞ’a gönderildi. 3 yılın sonunda yaklaşık 150 bin km lik hat tamamlandı.



Hergün her helikopter yaklaşık 150 km lik bir hattı uçtu, gerçekleştirdiği kontrol ve raporlamalarla arızalara çok seri müdahale ile elektrik kesintilerinin büyük oranda önüne geçilmesi sağlandı.



Karadan ulaşılması çok güç olan yerlere çok kısa bir zamanda erişilerek bırakılan malzeme ve personel ile çok kısa zamanda arızaların onarımı yapıldı. Bu hem ülke ekonomisi hem de TEİAŞ için büyük faydalar sağladı.



2014 yılı ile birlikte başlanan ve 2016 yılı itibariyle tamamlanana operasyon, üç asıl bir yedek olmak üzere dört helikopter ile gerçekleştirildi.



Her helikopterde bir pilot, iki kameraman ile bir TEİAŞ kontrolörü uçuşa katıldı. Helikopterleri Karadan yakıt tankerleri ve mobil bakım araçları ile teknik ekip takip etti.