Kabindeki duman WestJet'i acil indirdi
Kanadalı WestJet’in Calgary-Phoneix seferini yapan uçağı kalkıştan kısa süre sonra geri döndü.
Calgary’den havalanan #WS1402 sefer sayılı Walt Disney özel boyamalı B737-800 tipi uçak, kabinde duman yüzünden Calgary’e geri döndü.
Kabinde dumanın kabin ekibi tarafından fark edilmesi üzerine acil durum bilgisi verdiği, geri dönüş kararı alındığı ve uçağın bir süre yakıt boşalttıktan sonra Calgary’e sorunsuz indiği bilgisi verildi.
Havayolu yaşanan olayı doğrularken, kabinde oluşan dumanın kısa sürede kaybolduğu ancak konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
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