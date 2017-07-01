Kaliforniya'da otoyola düştü

İtfaiye ekiplerinin hemen müdahale ettiği kazada iki kişi yaralandı.



İtfaiye şefi Larry Kurtz, kazanın yerel saatle 9:30'da John Wayne Havaalanı yakınlarında bulunan otoyola yaşandığını belirtti.



Kazada yaralanan iki kişi helikopterle hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapalı kaldı.