Kaliforniya'da otoyola düştü
Kaliforniya'da Cessna 310R tipi uçak otoyola düştü.
İtfaiye ekiplerinin hemen müdahale ettiği kazada iki kişi yaralandı.
İtfaiye şefi Larry Kurtz, kazanın yerel saatle 9:30'da John Wayne Havaalanı yakınlarında bulunan otoyola yaşandığını belirtti.
Kazada yaralanan iki kişi helikopterle hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
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