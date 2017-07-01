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Kaliforniya'da otoyola düştü

Kaliforniya'da Cessna 310R tipi uçak otoyola düştü.

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İtfaiye ekiplerinin hemen müdahale ettiği kazada iki kişi yaralandı.

İtfaiye şefi Larry Kurtz, kazanın yerel saatle 9:30'da John Wayne Havaalanı yakınlarında bulunan otoyola yaşandığını belirtti.

Kazada yaralanan iki kişi helikopterle hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

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