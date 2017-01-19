Barselona-Sao Paulo uçuşunu yaptıktan sonra yapılan incelemelerde B767-300 tipi uçağın kanadında kurşun bulundu.



Şaşkınlık yaratan bu olay sonrasında havayolundan yapılan açıklamada uçağın geçtiğimiz hafta New York, Barselona ve Lima seferlerini yaptığı daha sonrasında da Sao Paulo’da uçuş sonrasında yapılan incelemede kurşunun fark edildiği belirtildi.



Olayın tam olarak nerede yaşandığının bilinmediği belirtilirken, Brezilya havacılık otoritesini konu hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.