Kapadokya Havalimanı, 5 ay kapalı
Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanı, tadilat nedeniyle uçuşlara kapatılacak.
Havalimanının 5 ay süreyle kapalı olacağı açıklandı.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde hizmet veren Kapadokya Havalimanı 1 Mayıs tarihi itibarıyla 30 Eylül tarihine kadar tadilat nedeniyle kapatılıyor.
Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanı Nevşehir'in yanı sıra Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı turistlere de hizmet veriyordu.
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