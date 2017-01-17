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Kapadokya Havalimanı, 5 ay kapalı

Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanı, tadilat nedeniyle uçuşlara kapatılacak.

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Havalimanının 5 ay süreyle kapalı olacağı açıklandı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde hizmet veren Kapadokya Havalimanı 1 Mayıs tarihi itibarıyla 30 Eylül tarihine kadar tadilat nedeniyle kapatılıyor.

Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanı Nevşehir'in yanı sıra Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı turistlere de hizmet veriyordu.

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