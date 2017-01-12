Kapadokya’da 2016'da 250 bin kişi uçtu

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, bölgedeki 25 firma tarafından sıcak hava balonculuğu hizmeti verildiğini, bu sayede ülke ekonomisine önemli katkı sağlandığını kaydetti.



Dinler, "Kapadokya'da sıcak hava balonculuğu alanında gösteren firmalar, 2016 yılında 250 bin kişiye bölgeyi gökyüzünden keşfetme imkanı verdi. Bu sayının ekonomiye katkısı ise 33-34 milyon avro. Balon turlarında kişi başı fiyat 100 ile 150 avro arasında değişiyor. Tur ortalama 1 saat sürüyor" bilgisini verdi.