Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Kapadokya’da 2016'da 250 bin kişi uçtu

Kapadokya’da 2016 yılı boyunca 250 bin kişinin balon turlarına katıldığı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, bölgedeki 25 firma tarafından sıcak hava balonculuğu hizmeti verildiğini, bu sayede ülke ekonomisine önemli katkı sağlandığını kaydetti.

Dinler, "Kapadokya'da sıcak hava balonculuğu alanında gösteren firmalar, 2016 yılında 250 bin kişiye bölgeyi gökyüzünden keşfetme imkanı verdi. Bu sayının ekonomiye katkısı ise 33-34 milyon avro. Balon turlarında kişi başı fiyat 100 ile 150 avro arasında değişiyor. Tur ortalama 1 saat sürüyor" bilgisini verdi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunumuz 'Laiklik' diyerek inanç özgürlüğünü yok etmek isteyenlerle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunumuz 'Laiklik' diyerek inanç özgürlüğünü yok etmek isteyenlerle

Tuna Nehri buz tuttu

Tuna Nehri buz tuttu

Van Gölü’nde batık bir gemi bulundu

Van Gölü’nde batık bir gemi bulundu

Çinli ikizler 10 yıl sonra birbirine kavuştu

Çinli ikizler 10 yıl sonra birbirine kavuştu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA