Kapadokya'da rekor başvuru

Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve İŞKUR Nevşehir İl Müdürlüğü işbirliği ile havacılık sektörünün ihtiyaçlarına yönelik Uçak Bakım Yardımcı Teknisyeni Eğitim Programı düzenlenecek.



Kursa Başvuranlar içerisinden mülakatlarda yeterli bulunan kişileren 65 kişi seçilecek.



EASA kurallarıyla uyumlu bu program kapsamında, başvuru yapan adaylar Havacılık Bakım-Onarım sektöründeki çalışmalara Teknisyen Yardımcısı pozisyonunda destek verebilecek yetkinlik düzeyine gelecek şekilde 490 saat 87 fiili gün süreyle eğitimden geçirilecekler.



Eğitimlerin teorik bölümleri Nevşehir'de, uygulama ve pratik bölümleri ise İstanbul’da THY Teknik A.Ş. tesislerinde yapılacak Havacılık sektöründe geçerli dilin İngilizce olması nedeniyle programa başvuracak adaylarda temel seviyede İngilizce okuma/anlama yeterliliği aranacak.



Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık Barata mülakatların gerçekleştiği Kapadokya MYO'da incelemelerde bulunarak İŞKUR'un en prestijli Kurslarından biri olan Uçak Bakım Teknisyenliği Kursunu Nevşehir ilinde açarak istihdama katkıda bulunmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.



Barata Yazılı ve sözlü sınavlar neticesinde programa başlamaya hak kazananlara, program boyunca İŞKUR tarafından günlük 20 TL Kurisyer ücreti ödeneceğini; iş kazası ve meslek hastalığı primlernini İŞKUR tarafından yatırılacağını ve Programı tamamlayan kursiyerlerin en az %65 inin"THY TeknikA.Ş.” başarı kriterleri doğrultusunda istihdam edileceklerini dile getirdi.