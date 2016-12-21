Kar, G.Antep ve K.Maraş uçuşlarını iptal ettirdi

Sabah erken saatlerde itibaren başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki tüm uçuşların iptal edildiği öğrenildi.



Gaziantep Havalimanı yetkilileri zeminde 10 santimetre kalınlığında 'kuru' olarak tabir edilen kar bulunduğunu belirterek, sis nedeniyle de görüş mesafesinin düşük olduğunu belirtti.



Yetkililer, halen şiddetli bir şekilde devam eden kar yağışının öğleden sonra da sürecek olması nedeniyle uçuşların gün boyu iptal olacağını ifade etti.



Kahramanmaraş’ta da uçuşlar iptal



Kahramanmaraş'ta etkili kar yağışı ve tipi, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Devlet Hava Meydanları Kahramanmaraş İşletme Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Pegasus'un İstanbul-Kahramanmaraş seferini yapacak uçak, Kahramanmaraş Havalimanı çevresinde görüş mesafesinin düşüklüğü dolayısıyla kalkış yapmadı.



Türk Hava Yollarının Ankara-Kahramanmaraş ve Atatürk Havalimanından İstanbul-Kahramanmaraş seferleri, etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle karşılıklı iptal edildi.