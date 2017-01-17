Karadenizde rakamlar memnun ediyor

1988 yılında geçici hudut kapısı ilan edilen havaalanı, tarifeli, tarifesiz, iç ve dış hat uçuşlarında yerli ve tanıdık olmayan havayolu şirketlerine 24 saat esasına kadar hizmet veriyor.



Havalimanının 2008 yılında 14 bin 35 metrekare bölge üstüne inşa edilen yeni İç Hatlar Terminali, yörede 2015 yılında açılan Ordu-Giresun Havaalanı'na rağmen Artvin, Bayburt, Rize, Gümüşhane ve Giresun'dan gelen yolculara, Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir öncelikle almak üzere çoğu şehre doğrudan doğruya veya aktarmalı uçuş imkanı sağlıyor.



Dış hatlar terminalinden ise Almanya başta almak üzere bir takım ülkelere doğrudan doğruya uçuşlar gerçekleştiriliyor.



Özellikle Ortadoğu ve Arap ülkelerinden yaz aylarında kente ve bölgeye olan ilgi nedeniyle birçok havayolu firması, ülkelerden doğrudan doğruya seferler ile Trabzon'a ulaşıyor.



Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulu tek havaalanı olma özelliğini içeren Ordu-Giresun Havalimanı ise Türkiye'nin 54. havaalanı olarak 2015 yılında vatandaşlara hizmet vermeye başladı.



Açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı törenle yapılan havaalanı, denize 36 milyon ton taş dökülmesi ve 7 kilometrelik dolgu tahkimatı ile takriben 360 milyon liraya tamamlandı.



2016 yılında yolcu ve yük taşımacılığı arttı



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Trabzon Havalimanı'nda 2016 yılında iç ve dış hatlarda 32 bin 659 ton tartı trafiği oluşurken, bu rakam Ordu-Giresun Havalimanında 5 bin 697 ton olarak gerçekleşti.



Trabzon Havaalanı'nda 2015 yılında 23 bin 37 olan ticari uçak trafiği de 2016 yılında yüzde 4'lük artışla 23 bin 995 oldu.



Trabzon Havalimanı'ndan 2015 yılında iç ve dış hatlarda 3 milyon 362 bin 799 kişi uçarken, bu rakam 2016 yılında yüzde 11'lik artışla 3 milyon 727 bin 293 kişiye çıktı.



2015 yılında hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı'nı, 2016 yılında iç ve dış hatlarda 781 bin 121 birey kullandı.



Takvim 25 bin 391 seferin yapıldığı Trabzon Havalimanında, 2015'e tarafından bu sayı yüzde 3 artarak 26 bin 267'ye ulaştı.



Ordu-Giresun Havalimanı'ndan ise 2016 yılında 6 bin 577 sefer gerçekleştirildi.