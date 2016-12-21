Karlov'un cenazesi için özel uçak
Ankara’da hain saldırı sonucu öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un naaşı Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle Moskova'ya uğurlandı.
Karlov’un cenazesini almaya gelen özel uçaksa, Rus istihbarat servisine (FSB) ait Tupolev TU-154 tipi uçak olduğu anlaşıldı.
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