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Kaybolan film ekibini drone ile buldular

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde karla kaplı ormanlık alanda yollarını kaybeden film seti ekibini ve oyuncuları, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından güvenli noktaya taşındı.

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Aladağ İlçesi’nde Kar Kirazı isimli filmin çekimlerini yapan ekip, uygun çekim mekanı ararken ormanlık alanda kayboldu. Sinemacılar, telefon aracılığıyla yetkililerle iletişime geçerek yardım çağrısında bulundu.

Karla kaplı yollar ve sık ormanlık alanda kaybolan 10 sinemacıya ulaşmakta zorluk yaşayan ekipler, drone ile havadan yer tespit etmek için harekete geçti.

Yerleri tespit edilen sinemacılara, iş makinelerinin açtığı yoldan ulaşıldı. Cankur ve Yol Şube Müdürlüğü ekibi, sinemacıları güvenli bir noktaya taşıyarak donmaktan kurtardı.

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