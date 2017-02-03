Kaza yeri incelemeleri tamamlandı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devletler arası Havacılık Komitesi'nin (MAK) yaptığı açıklamada, olay yerinin insansız hava aracı ile incelenerek, kazanın gerçekleştiği bölgenin şemasının çıkarıldığını kaydetti.



ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ve Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu üyelerinden oluşan heyetin uçak yapım detaylarını incelediği, arızaları analiz ettiği, araştırmalar için gerekli cihazları seçtiği belirtildi.



Heyetin uçak kazası ile ilgili uçuş belgelerinin ve teknik belgelerin incelemesine devam ettiği, uçak cihazlarındaki verilerle pilotların aralarında ve kule ile yaptıkları görüşmelerin incelenmesine devam edildiği kaydedildi.



İstanbul merkezli ACT Havayolları'na ait kargo uçağı, 16 Ocak'ta Bişkek'te bulunan Manas Havalimanı'na inişi sırasında düşmüştü. Olayda ikisi pilot, dört mürettebatla birlikte 39 kişi hayatını kaybetmişti.