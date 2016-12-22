Kazakistan'da eðitim uçuþunda düþtü

Kazakistan Savunma Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Almatý eyaletine baðlý Taldýkorgan kentine yakýn yerde Su-27 tipi bir savaþ jetinin akþam saatlerinde yapýlan eðitim uçuþu sýrasýnda düþtüðü belirtildi.



Açýklamada pilotun jetin yerleþim birimlerine düþmemesi için azami gayret sarf ettiði ve jetin boþ bir alana düþtüðü bildirilirken, pilotun kazadan sað kurtulduðu ifade edildi.



Bu arada kazanýn nedeniyle ilgili araþtýrma baþlatýldýðý kaydedildi.