Kenya Airways'in Nairobi-Paris uçağında korku dolu anlar
Kenya Airways’in Nairobi-Paris seferini yapan uçağında yolcular korku dolu anlar yaşadı.
30 Aralık günü Nairobi’den havalanan B787-800 tipi uçak tırmanışını sürdürdüğü sırada Kenya Dağı yakınlarında kabin basıncı arızası yaşadı.
Bu sırada uçakta oksijen maskeleri de açılınca yolcular korku yaşarken, uçağın pilotları rotayı tekrar Nairobi’ye çevirdi ve sorunsuz olarak meydana indi.
Şirketten yapılan açıklamada kabin basıncı sorunu ve ardından oksijen maskelerinin açılmasıyla tedbir amaçlı geri dönüldüğü belilrtildi.
Nairobi-Paris seferi bir başka Dreamliner’la 13 saatlik rötar sonrasında yapıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.