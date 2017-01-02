Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Kenya Airways'in Nairobi-Paris uçağında korku dolu anlar

Kenya Airways’in Nairobi-Paris seferini yapan uçağında yolcular korku dolu anlar yaşadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

30 Aralık günü Nairobi’den havalanan B787-800 tipi uçak tırmanışını sürdürdüğü sırada Kenya Dağı yakınlarında kabin basıncı arızası yaşadı.

Bu sırada uçakta oksijen maskeleri de açılınca yolcular korku yaşarken, uçağın pilotları rotayı tekrar Nairobi’ye çevirdi ve sorunsuz olarak meydana indi.

Şirketten yapılan açıklamada kabin basıncı sorunu ve ardından oksijen maskelerinin açılmasıyla tedbir amaçlı geri dönüldüğü belilrtildi.

Nairobi-Paris seferi bir başka Dreamliner’la 13 saatlik rötar sonrasında yapıldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan flaş sosyal medya açıklaması

Başbakan Yıldırım"dan flaş sosyal medya açıklaması

İşte ABD'nin 'suç başkenti'!

İşte ABD'nin 'suç başkenti'!

Timsah eğitmenin elini kaptı

Timsah eğitmenin elini kaptı

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA