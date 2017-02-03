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Keşfettiği göktaşına Sezen Aksu'nun adını verdi

Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin, keşfettiği göktaşına pop müziğin kraliçesinden esinlenip '266854 Sezenaksu' adını verdi. Bu seçiminin ardında ise bir tesadüf yatıyor.

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Keşfettiği göktaşına  Sezen Aksu'nun adını veren Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin, bu ismi seçme nedenini anlattı.

Göktaşı adı için  Sezen Aksu'yu seçme hikayesini  Habertürk'e anlatan  Merlin, 2009 yılında evindeki bilgisayarla ABD'nin Arizona Eyaleti'nde konuşlu teleskobu yönlendirerek bir araştırma yaptığı esnada bir göktaşı keşfettiğini söyledi.

Keşfi Uluslararası Astronomi Birliği'ne bildirirken kayda geçmesi için göktaşına bir isim vermesi gerektiğini anlatan gökbilimci, aradığı ismi bir film sahnesinde bulduğunu belirtti.

Yönetmen  Ferzan Özpetek'in 'Serseri Mayınlar' filmini izlerken, birden ruhuna işleyen bir müzik ve ses duyduğunu söyleyen  Merlin, 'Kutlama' şarkısını söyleyen Sezen Aksu'nun kendisini 'baştan çıkardığını' anlattı.

Merlin, şarkıyı duyduktan birkaç dakika sonra göktaşının isminin " Sezen Aksu" olması için Astronomi Birliği'ne başvurduğunu aktardı. Sonuç olarak ise göktaşına "266854 Sezenaksu" ismi verildi.

Astronomi dünyasının önde gelen isimlerinden  Merlin, keşiflerine verdiği isimlerle diğer bilim insanlarından ayrılıyor.

İsim belirlerken gök cisminin isminin 16 harfi geçmemesine, pek çok kültürde telaffuzunun kolay olmasına, siyasi ya da askeri figür olmamasına özen gösteriyor.

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