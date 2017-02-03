Keşfettiği göktaşına Sezen Aksu'nun adını verdi

Keşfettiği göktaşına Sezen Aksu'nun adını veren Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin, bu ismi seçme nedenini anlattı.



Göktaşı adı için Sezen Aksu'yu seçme hikayesini Habertürk'e anlatan Merlin, 2009 yılında evindeki bilgisayarla ABD'nin Arizona Eyaleti'nde konuşlu teleskobu yönlendirerek bir araştırma yaptığı esnada bir göktaşı keşfettiğini söyledi.



Keşfi Uluslararası Astronomi Birliği'ne bildirirken kayda geçmesi için göktaşına bir isim vermesi gerektiğini anlatan gökbilimci, aradığı ismi bir film sahnesinde bulduğunu belirtti.



Yönetmen Ferzan Özpetek'in 'Serseri Mayınlar' filmini izlerken, birden ruhuna işleyen bir müzik ve ses duyduğunu söyleyen Merlin, 'Kutlama' şarkısını söyleyen Sezen Aksu'nun kendisini 'baştan çıkardığını' anlattı.



Merlin, şarkıyı duyduktan birkaç dakika sonra göktaşının isminin " Sezen Aksu" olması için Astronomi Birliği'ne başvurduğunu aktardı. Sonuç olarak ise göktaşına "266854 Sezenaksu" ismi verildi.



Astronomi dünyasının önde gelen isimlerinden Merlin, keşiflerine verdiği isimlerle diğer bilim insanlarından ayrılıyor.



İsim belirlerken gök cisminin isminin 16 harfi geçmemesine, pek çok kültürde telaffuzunun kolay olmasına, siyasi ya da askeri figür olmamasına özen gösteriyor.