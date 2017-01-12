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Kiev'deki Boryspil Havalimanı 2016'da rekor kırdı

Kiev’deki Uluslararası Boryspil Havalimanı 2016’yı tarihi bir rekorla kapattı.

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Ukrtürk’te yer alan Ukrayna Alt Yapı Bakanlığı verilerine göre, Boryspil Havalimanı kurulduğundan bu yanan en fazla yolcu sayısına ulaştı.

Buna göre 2016’da hizmet verdiği yolcu sayısını 1,3 milyon (yüzde 18,5) arttıran Boryspil Havalimanı 8 milyon 620 bin kişi kullandı.

Öte yandan havaalanı aynı dönemde 1,4 milyar UAH kar elde etti.

Yolcu sayısındaki yükselişte transit uçuşlardaki artışın etkili olduğu bildirildi.

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