K.Kore televizyonu o görüntüleri yayınladı

Salı günü fırlatılan füzen Japonya'nın üzerinden geçerek, Japon denizine düşmüş ve tüm dünyanın gündemine oturmuştu.



Bazı uzmanların iddiası bu denemenin asıl hedefinin ABD olduğu ve bir sonraki denemede hedefin ABD'nin stratejik üslerinden biri olan Guam Adası olabileceği yönünde.