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K.Kore'den şaşırtan ülke tanıtımı

Dış dünyaya kapalı olması nedeniyle sıklıkla 'gizemli ülke' olarak anılan Kuzey Kore bu sefer şaşırtıcı bir hamle yaptı.

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2017 takvimini yayınlayan rejim bu defa turistleri hedef aldığı anlaşılıyor.

Ülkenin imajını düzeltmek amacı ile yapıldığı yönünde değerlendirilen bu hamle bir ilk niteliğinde.

Zira rejim önceki yıllarda bu takvimde çoğunlukla doğa fotoğraflarına yer veriyordu.

Hosteslerin yer aldığı takvimin ülkenin turizmden alacağı payı artırıp artırmayacağını ise kuşkusuz zaman gösterecek.

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