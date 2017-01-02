K.Kore'nin açıklaması dünayayı tedirgin etti

Kim, yeni yıl mesajında, kıtalararası balistik füzelerin "son aşamasına" geldiğini belirtti.



Kuzey Kore, geçen yıl iki nükleer deneme yapmıştı. Bunlardan biri, bugüne kadarkilerin en büyüğü. Bu denemeler Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini ileri seviyeye taşıdığını düşünen birçok ülkeyi endişelendirmişti.



Ancak Kuzey Kore'nin şimdiye kadarki tüm denemeleri başarısız oldu.



'En güçlü düşman bile bize dokunamaz'



Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Amerikalı askeri yetkili, geçen ay bir füzeye küçük bir nükleer başlık yerleştirdiği belirtilen Pyongyang'ın uzun menzilli füzelerin seyir aşamalarında son etabı oluşturan "yeniden giriş" aşamasında ciddi zorlukları olduğunu söyledi.



2011'de babası Kim Jong-il'in ölümünden sonra iktidara gelen Kim Jong-un konuşmasında "Son teknoloji silah donanımımızda araştırma geliştirme çalışmaları aktif bir şekilde ilerliyor. Kıtalar arası balistik füze deneme hazırlığımız son aşamasında" dedi.



Kim, ülkesinin artık "Doğu'nun askeri gücü haline geldiğini ve en güçlü düşmanın bile kendilerine dokunamayacağını" söyledi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daha önce Kuzey Kore'yi füze denemelerine son vermeye çağırmıştı.