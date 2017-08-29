K.Kore'nin füzesi Japonya'nın üzerinden geçti
Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yaptığı, fırlatılan füzenin Japonya'nın üzerinden geçerek denize düştüğü bildirildi.
Japonya hükümetinin uyarı sistemi J-Alert, ülkenin kuzeyinde yaşayanlara önlem almaları tavsiyesinde bulundu. Kamu yayıncısı NHK herhangi bir hasar emaresi olmadığını duyurdu.
Japon ordusunun yerel saatle 06.06'da Japonya topraklarını aşan füzeyi vurma teşebbüsünde bulunmadığı açıklandı.
Güney Kore ordusu da füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü teyit etti.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise Pyongyang'ın füze fırlatmasının ardından yaptığı açıklamada, Japon halkını korumak için tüm gücünü kullanacağını belirtti.
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