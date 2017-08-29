K.Kore'nin füzesi Japonya'nın üzerinden geçti

Japonya hükümetinin uyarı sistemi J-Alert, ülkenin kuzeyinde yaşayanlara önlem almaları tavsiyesinde bulundu. Kamu yayıncısı NHK herhangi bir hasar emaresi olmadığını duyurdu.



Japon ordusunun yerel saatle 06.06'da Japonya topraklarını aşan füzeyi vurma teşebbüsünde bulunmadığı açıklandı.



​Güney Kore ordusu da füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü teyit etti.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise Pyongyang'ın füze fırlatmasının ardından yaptığı açıklamada, Japon halkını korumak için tüm gücünü kullanacağını belirtti.