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K.Kore'nin füzesi Japonya'nın üzerinden geçti

Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yaptığı, fırlatılan füzenin Japonya'nın üzerinden geçerek denize düştüğü bildirildi.

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Japonya hükümetinin uyarı sistemi J-Alert, ülkenin kuzeyinde yaşayanlara önlem almaları tavsiyesinde bulundu. Kamu yayıncısı NHK herhangi bir hasar emaresi olmadığını duyurdu.

Japon ordusunun yerel saatle 06.06'da Japonya topraklarını aşan füzeyi vurma teşebbüsünde bulunmadığı açıklandı.

​Güney Kore ordusu da füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü teyit etti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise Pyongyang'ın füze fırlatmasının ardından yaptığı açıklamada, Japon halkını korumak için tüm gücünü kullanacağını belirtti.

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