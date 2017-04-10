KLM filosundaki 27 adet B777'in kabinini yeniliyor
Hollandalı KLM filosundaki 27 adet B777 tipi uçaklarında kabin yenilemesi için kolları sıvadı.
Şirketin kabin yanilemesi ise yine Hollanda merkezli AviationGlass & Technology tarafından yapılacak.
B777’lerin kabin yenileme programı için sertifikasının alan AGT, eski tip kabinlerdeki polikarbon ürünler yerine, daha ince ve daha hafif olan AeroGlass ürünleriyle donatacak.
Yenileme havayolunun giderlerini ve bakım giderlerini düşürmesi bekleniyor.
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